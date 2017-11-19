Российский ревизор поставил двойку абхазским казнокрадам

Российский министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов посетил Абхазский госуниверситет, восстановленный в рамках Комплексного плана и Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.



Как сообщает Sputnik Абхазия, министр остался крайне недоволен качеством работ, которые были проведены в АГУ. Кузнецов обратил внимание на многочисленные недоработки, которые допустили строители.



В частности, он остался недоволен качеством уложенного асфальта во дворе университета.



"Мы видим объекты, где работают, а у вас везде очень плохо. Это внутренний двор, асфальта такого низкого качества здесь не должно быть, делается это элементарно. Во дворе ребенок может накатать такой асфальт, это мое личное мнение", — цитирует Кузнецова информагентство.



Негодование Кузнецова усилилось, когда он зашел в кабинет ректора и проректора, где натяжные потолки в некоторых частях уже провисли.



"Такую работу принимать и ставить подпись нельзя, это реальное позорище", — сказал министр.



Лев Кузнецов отметил, что необходимо устранить все недоделки в кратчайшие сроки.



Перед приездом в Сухум Лев Кузнецов посмотрел в городе Гагра, как идут строительные работы в средней школе №2, на электроподстанции и гостинице.



Ремонт АГУ был начат в 2010 году. На его реконструкцию было выделено 706,8 млн рублей российской финансовой помощи.



Восстановление студенческого общежития Абхазского государственного университета началось в феврале 2016 года.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>