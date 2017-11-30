Абхазские мандарины россиянам больше не нужны?

30.11.2017 Объем ввоза мандаринов из оккупированной российскими войсками Абхазии в Россию с начала сезона поставок уменьшился в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, свидетельствуют данные Сочинской таможни.



Как сообщает пресс-служба таможни в четверг, с начала "мандаринового сезона" (октябрь 2017 - февраль 2018 года) сотрудники многосророннего автомобильного пункта пропуска "Адлер" оформили около 1,5 тыс. тонн мандаринов. В сутки таможенники оформляют около 25 тонн продукции.



"В прошлом году за аналогичный период сельскохозяйственного сезона было оформлено более 4 тыс. тонн цитрусовых. В сутки оформлялось в среднем - от 60 до 68 тонн мандаринов", - отмечает ведомство.



Спрос на мандарины особенно высок в преддверии новогодних праздников, поэтому пик "мандаринового сезона" ожидается в середине декабря. "В прошлом году по итогам "мандаринового сезона" сочинские таможенники оформили более 12 тыс. тонн мандаринов", - уточняет пресс-служба.









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