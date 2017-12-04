Гражданин России приговорен к 12 годам лишения свободы за сбыт «метадона» в Абхазии

04.12.2017 Сухумский суд вынес обвинительный приговор в отношении гражданина РФ, занимавшегося сбытом «метадона» на территории оккупированной Россией Абхазии.



30 ноября 2017 года оглашена вводная и резолютивная часть обвинительного приговора Сухумского городского суда под председательством судьи Лазаревой М.С. в отношении Исатаева Руслана Султановича осужденного за незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере



Согласно приговору Исатаев Р.С. признан виновным и осужден за то, что он, вступив в сговор с гражданином РФ Никитиным Е.В. прибыли на территорию Республики Абхазия из России и имея умысел на обогащение путем незаконного сбыта наркотических веществ, осуществляли закладки наркотического средства «метадон» в различных районах г. Сухуми. В ходе личного досмотра и обследования жилища, где временно проживали Исатаев Р.С. и Никитин Е.В. было обнаружено наркотическое средство «метадон» в особо крупном размере общей массой 99,616 грамм.



Исатаев Р.С. приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в размере 250000 рублей в доход государства.



Никитин Е.В. согласно постановлению следователя объявлен в международный розыск.



Полная версия приговора будет вручена сторонам в течении 20 рабочих дней.



До вступления в законную силу судебного решения Исатаев Р.С. считается невиновным. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.









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