В Абхазии ограбили здание Инспекции по маломерным судам

09.12.2017 В Абхазии ограбили здание Инспекции по маломерным судам (ИМС) местного т.н. МЧС, сообщает Sputnik.



"Один из сотрудников пришел на работу и увидел, что внутренние двери поломаны. Прибывшие сотрудники ГИМС, при визуальном осмотре определили, что украдены компьютеры", — отмечает пресс-служба.



Заместитель главы "МЧС" Гурам Псардия, зайдя в свой кабинет, обнаружил пропажу медали "За Отвагу", полученную за участие в войне 1992-1993 годов.



"После того, как сотрудник ГИМС увидел, что здание подверглось ограблению, он вызвал сотрудников собственной безопасности МЧС и позвонил в милицию. На месте работают сотрудники собственной безопасности МЧС и следователи УВД города Сухуми", — подчеркнули в пресс-службе "МЧС".









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