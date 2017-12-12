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    Оккупационные подразделения в Абхазии примут участие в 150 тактических учениях
    12.12.2017
    Военнослужащие российской оккупационной базы в Абхазии в рамках боевой подготовки зимнего периода обучения примут участие в 150 тактических, тактико-специальных и командно-штабных учениях.

    Все учебно-боевые мероприятия пройдут в условиях горно-лесистой и степной местности различных общевойсковых полигонов, в т.ч. полигонов Нагвалоу и Цебельда в Абхазии, Капустин Яр и Ашулук в Астраханской области, а также полигона Молькино в Краснодарском крае.

    В ходе учений зимнего периода мотострелки, зенитчики и танкисты военной базы выполнят сотни боевых стрельб из штатного вооружения и военной техники - орудий современных бронетранспортеров БТР-82АМ, новейших танков Т-72Б3, реактивных систем залпового огня «Град» и зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ» и «Стрела-10».

    Ведение огня будет осуществляться по целям, имитирующим авиацию, строения, легкобронированную технику и живую силу условного противника на расстояниях от 100 до 30000 метров. Около половины стрельб пройдет в темное время суток.

    Также в ходе 5 месяцев учебного периода военнослужащие базы проведут более 500 тактических занятий по боевому слаживанию подразделений. Военные водители и механики-водители отработают вождение боевых машин по дорогам с различным покрытием и рельефом местности.

    В мероприятиях боевой подготовки примут участие 100 процентов личного состава базы, будет задействовано свыше 500 единиц военной техники.




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