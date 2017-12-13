В Абхазии предлагают ввести комендантский час для несовершеннолетних

Член абхазского т.н. парламента Омар Джинджолия выступил с предложением о создании рабочей группы по разработке пакета социальных законов направленных на социальную защиту граждан, определяющих понятия беспризорности и безнадзорности, закон о поддержке многодетных матерей и закон о введении комендантского часа для молодежи.
«Прокуратура просит ограничить несовершеннолетних детей в ночное время», — сказал Джинджолия.
Другие члены "парламента" поддержали это предложение и приняли постановление о создании рабочей группы, которая займется подготовкой соответствующих законов.