В Абхазии предлагают ввести комендантский час для несовершеннолетних

13.12.2017 Член абхазского т.н. парламента Омар Джинджолия выступил с предложением о создании рабочей группы по разработке пакета социальных законов направленных на социальную защиту граждан, определяющих понятия беспризорности и безнадзорности, закон о поддержке многодетных матерей и закон о введении комендантского часа для молодежи.



«Прокуратура просит ограничить несовершеннолетних детей в ночное время», — сказал Джинджолия.



Другие члены "парламента" поддержали это предложение и приняли постановление о создании рабочей группы, которая займется подготовкой соответствующих законов.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>