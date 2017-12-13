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    В Абхазии предлагают ввести комендантский час для несовершеннолетних
    13.12.2017
    Член абхазского т.н. парламента Омар Джинджолия выступил с предложением о создании рабочей группы по разработке пакета социальных законов направленных на социальную защиту граждан, определяющих понятия беспризорности и безнадзорности, закон о поддержке многодетных матерей и закон о введении комендантского часа для молодежи.

    «Прокуратура просит ограничить несовершеннолетних детей в ночное время», — сказал Джинджолия.

    Другие члены "парламента" поддержали это предложение и приняли постановление о создании рабочей группы, которая займется подготовкой соответствующих законов.


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