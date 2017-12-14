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    МИД Грузии распространяет заявление в связи с 42-м раундом Женевских переговоров
    14.12.2017
    Министерство иностранных дел Грузии распространяет заявление в связи с 42-м раундом Женевских переговоров.

    По данным ведомства, 10-11 декабря в 2017 года главным предметом обсуждения на 42-м раунде Женевских переговорах были тяжелые результаты этнической дискриминации в отношении оставшихся в Абхазском и Цхинвальском регионах грузин и вопрос создания международных механизмов безопасности.

    По данным ведомства, детально рассмотрели тяжелое положение на оккупированных территориях Грузии с точки зрения безопасности, гуманитарных вопросов и прав человека.

    В заявлении говориться, что подробно обсудили необходимость свободного передвижения и доступ местных граждан к своим сельскохозяйственным землям.

    Кроме того, грузинские участники поставили вопрос необходимости защиты памятников культурного наследия на оккупированных территориях и сохранения их аутентичности.

    Вместе с тем, участники из Грузии и США еще раз призвали оккупационный режим немедленно задержать убийцу Гиги Отхозория.

    Грузинский участники подчеркнули необходимость взятия на себя, выполнения Россией обязательства по неприменению силы, и гарантирования данного международными механизмами безопасности.

    Несмотря на разные подходы, стороны согласились продолжить работу в следующем раунде для согласования позиций. Сопредседатели и участники из Грузии и США призвали Россию и представителей ее оккупационного режима с ответственностью относится к Женевскому формату и подключится к переговорам в связи с безопасным и достойным возвращением вынужденно перемещенных лиц и беженцев.

    Очередной раунд переговоров состоится 27-28 марта 2018 года.


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