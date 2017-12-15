Расстрел Пашки Ардзинба является результатом криминальных разборок - Арешидзе

Эксперт Мамука Арешидзе убежден, что расстрел Павла Ардзинба и Дмитрия Хагба является результатом криминальных разборок. Об этом Арешидзе заявил "Прайм Тайм".



"Этот факт никак не повлияет на Грузию. Ардзинба вывез деревья уникального сорта из Абхазии. Сам факт странный, прокуратура Абхазии объявила его в розыск, и он сам сдался. Как он вообще оказался на свободе, и что потом произошло, трудно понять, но я уверен, что это результат криминальных разборок"- заявил Арешидзе.



Напомним, что в оккупированной Абхазии, в Сухуми в машине расстреляли двух человек. На мосту Гумисты неизвестные открыли огонь из огнестрельного оружия по легковой машине. Находящиеся в машине два человека, Павел Ардзинба и Дмитрий Хагба скончались.



Павел Ардзинба был подозреваемым в организации нападения на т.н. третьего президента Абхазии Александра Анкваба. Факт произошел 22 февраля 2012 года. Тогда Анкваб не пострадал, но погибли два члена его охраны, Тенгиз Пандарая и Ремзик Цугба.



В сентябре текущего года т.н. генеральная прокуратура оккупированной Абхазии распространила информацию, что Павел Ардзинба задержан.













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