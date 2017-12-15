Абхазский режим намерен открыть «таможню» на Ингури

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15.12.2017 Действующий в оккупированной Россией грузинской автономной республики Абхазия режим намерен открыть "таможню" на переходе через реку Ингури. Об этом говорилось на пресс-конференции главы "таможенного комитета Абхазии" Беслана Цвинария, сообщает "Спутник Абхазия".



Цвинария считает, что "граница", как называют в Абхазии линию российской оккупации", проходящую через Ингури, необходимо оборудовать "в соответствии с таможенными требованиями и решать вопрос о взимании платежей".



По его словам, необходимо определить товары, которые будут запрещены для перемещения на территорию Абхазии с востока.



"По остальным товарам нужно взымать платежи", — уверен Цвинария.



Он также заострил внимание на том, что не ведется никакого учета объемов товара, завозимого в Абхазию с остальной территории Грузии.



Цвинария заявил, что вопрос открытия таможенного поста на Ингури стоит на повестке дня Правительства Абхазии. Соответствующее письмо уже направлено главе марионеточного режима Абхазии.



"И депутатский корпус заинтересован, они поднимали вопросы, связанные с этой темой, я пытался на них ответить. Я думаю общественная палата наверняка тоже нацелена этот вопрос рассмотреть", — отметил он.



По словам Беслана Цвинария, у этой идеи есть и противники.



"Самый главный аргумент в том, что эта территория не доброжелательная к Абхазии и строить с ними какие-то отношения нецелесообразно. Грузия считает границу административной, но если мы считаем ее государственной границей, то все атрибуты государственной границы там должны присутствовать", — подчеркнул глава таможни.



Беслан Цвинария не исключает того, что положительное решение по этому вопросу может быть принято в будущем году.



Он же похвастался, что за время его работы на этом посту, на линии оккупации была изъята крупная партия "контрабанды" минеральной воды "Боржоми".











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