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    Проживающих в Абхазии россиян обеспечат медпомощью
    26.12.2017
    В Госдуму внесён законопроект, предполагающий страхование в системе ОМС граждан России, постоянно проживающих в оккупированном грузинском регионе Абхазия. Документ имеется в распоряжении «Парламентской газеты».

    «Принятие законопроекта является выражением согласия Российской Федерации на обязательность для неё Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о сотрудничестве в области организации страхования граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия, в системе обязательного медицинского страхования Российской Федерации и оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации»,- говорится в пояснительной записке.

    Соглашение между Москвой и марионеточным режимам Абхазии было подписано 8 августа 2017 года.




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