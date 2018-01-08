Хаджимба отказался отстранять главу своей администрации

Лидер мариогнеточного режима оккупированного Россией грузинского региона Абхазия Рауль Хаджимба не принял рекомендацию по временному отстранению руководителя своей администрации занимаемой должности до рассмотрения т.н. Конституционным судом вопроса о конституционности указа по помилованию Георгия Лукава.
При этом Хаджимба одобрил предложение, касающееся внесения соответствующих изменений в законодательство, предусматривающих ограничение права на помилование лиц, осужденных за совершение особо тяжких преступлений.
Хаджимба также отметил неприемлемость действий ряда оппозиционных сил, которые на протяжении нескольких дней настаивали на создании парламентской комиссии и призывали дождаться итогов ее работы, а после принятия комиссией своего заключения, стали выдвигать другие требования.