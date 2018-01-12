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    Оккупационная база в Абхазии обзавелась караульными собаками
    12.01.2018
    На российскую оккупационную военную базу в Абхазии привезли караульных собак. Для них построили кинологический городок. Каждая собака содержится в отдельном вольере.

    На территории есть своя кухня, комнаты для купания и даже для сушки шерсти. Сейчас с собаками работают кинологи. Животные освоили базовые команды, в ближайшее время их будут учить специальным навыкам — охране объектов и задержанию нарушителей.

    «Помощник дрессировщика надевает специальный костюм, в нем тренируют собак, учат облаивать и задерживать нарушителей», — рассказал командир отделения военной базы Южного военного округа в Абхазии Григорий Колесниченко.

    В городке оборудована отдельная площадка для дрессуры, где установлены десять специальных элементов, среди которых змейки, лестницы и тренировочные пункты для патрулирования. После окончания курса спецобучения собаки заступят на охрану российских военных объектов на территории союзной республики.


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