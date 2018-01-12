Дело Гиги Отхозория рассмотрит Страсбургский суд

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12.01.2018 Ассоциация молодых юристов в сотрудничестве с Европейским центром прав человека обратился в Европейский суд по делу убитого абхазским боевиком гражданина Грузии Гиги Отхозория с иском против России.



АМЮГ обосновывает нарушение статей 2 (право на жизнь) и 13 (право действенного средства правовой защиты) Европейской конвенции со стороны Российской Федерации.



"На территории оккупированной Абхазии ответственность за нарушение прав человека, предусмотренных Европейской конвенцией, а также за действия представителей де-факто власти Абхазии, возлагается на Российскую Федерацию, как на государство, осуществляющее эффективную контроль на данной территории"- говорится в заявлении АМЮГ.



19 мая 2016 года 30-летнего Гигу Отхозория убили у линии оккупации Абхазии, у пропускного пункта Хурча-Набакеви.



У него произошел спор с представителями вооруженного формирования сепаратистского режима Абхазии.



С целью предотвратить конфликт Гига Отхозория покинул территорию пропускного пункта, и направился к контролируемой Грузией территории. За ним последовали т.н. абхазские пограничники, в том числе вооруженный Рашид Канджи-Оглы, который несколько раз выстрелил в Гигу Отхозория на контролируемой территории Грузии в нижние конечности и область живота.



После этого Рашид Канджи-Оглы нанес упавшему Гиге Отхозория смертельную рану контрольным выстрелом в голову. В результате нанесенных ранений Гига Отхозория скончался до того, как его привезли в больницу Зугдиди.



После инцидента Рашид Канджи-Оглы вместе с сопровождающими лицами скрылся на территории оккупированной Абхазии.



Т.н. военная прокуратура Абхазии начала расследование по делу убийства Отхозория. Обвиняемому Рашиду Канджи-Оглы абхазский "суд" определил в виде меры пресечения домашний арест.



31 мая 2017 года власти Грузии стало известно, что т.н.военная прокуратура Абхазии по мотиву отсутствия доказательств, прекратила расследование и правовое преследование по делу Гиги Отхозория.



По решению Апелляционного суда Кутаиси 7 марта 2017 года, Рашид Канджи-Оглы был признан виновным в умышленном убийстве Гиги Отхозория, и незаконной покупке и ношении оружия, и в виде наказания присудил ему пресечение свободы сроком на 14 лет. По состоянию на сегодня, Рашид Канджи-Оглы объявлен в розыск по красному циркуляру Интерпола. Де-факто власть Абхазии отказывается от передачи Рашида Канджи-Оглы грузинской власти.













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