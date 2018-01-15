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    Абашидзе о перспективах начала сообщения через оккупированные Россией территории Грузии
    15.01.2018
    Cпецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе прокомментировал перспективы начала транспортного сообщения через оккупированные Россией территории Грузии - Абхазию и Цхинвальский регион.

    «В 2011 году было подписано грузино-российское соглашение по таможенному мониторингу и администрированию, при реализации которого было условлено пригласить нейтральную швейцарскую компанию. После довольно длительного подготовительного периода грузинская сторона в декабре прошлого года подписала контракт с швейцарцами. Сейчас черед российской стороны оформить аналогичный контракт. После чего должен начаться этап имплементации этого неординарного проекта», - сказал Абашидзе в интервью «Независимой газете».

    «Хочу особо подчеркнуть: это грузино-российское соглашение. В этом контексте все вопросы должны рассматриваться в Тбилиси и Москве при содействии швейцарских коллег», - уточнил он.


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