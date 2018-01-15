К президентским выборам в РФ в Абхазии откроются 16 избирательных участков

15.01.2018 - Civil Georgia К назначенным на 18 марта президентским выборам в Российской Федерации в оккупированном Россией грузинском регионе Абхазия будут открыты 16 избирательных участков, - заявил «посол» России в оккупированной Абхазии Семен Григорьев на встрече с лидером марионеточного режима Раулем Хаджимба и другими местными лицами.



После встречи администрация Хаджимба сообщила, что «премьер-министру» оккупированного района Беслану Барцыц поручено координировать подготовительные работы.



Представитель России в оккупированном еще одном грузинском регионе, Цхинвальском, Марат Кулахметов и цхинвальский лидер Анатолий Бибилов аналогичную встречу провели 15 января, на которой Бибилов призвал избирателей исполнить свой «гражданский долг», и «принять активное участие в предстоящих выборах Президента Российской Федерации..



В Цхинвальском регионе будут открыты девять избирательных участков; Пять из них будут открыты в Цхинвали, а остальные четыре будут открыты в Знаури, Джава и в центре Ахалгори, а также в селе Дмениси.



По информации Центральной избирательной комиссии РФ, к выборам президента России 2012 года в Абхазии было зарегистрировано 89 000 избирателей. Что касается Цхинвальского региона, то число избирателей там составляло 36 500 человек.









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