Кризис в Сухуми и его возможные последствия

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16.01.2018 - Civil Georgia Помилование 51-летнего грузинского заключенного Георгия Лукава со стороны абхазского лидера Рауля Хаджимба и его освобождение из Драндской тюрьмы вызвало протест против местных властей в оккупированном регионе. Представители оппозиции и активисты подвергли критике Рауля Хаджимба за его решение передать Георгия Лукава Тбилиси и потребовали его отставки.



В связи с развивающимися в Сухуми событиями мы обратились за комментариями к Томасу де Ваалу, Олесе Вартанян, Георгию Канашвили и Лиз Фюллер и попросили их оценить основные причины кризиса и возможные его последствия.



На ваш взгляд, каковы были основные причины, по которым протест в связи с освобождением Георгия Лукава из заключения перерос в серьезный кризис в Абхазии? Насколько серьезными могут быть потенциальные последствия этого кризиса?



Томас де Ваал, старший научный сотрудник Европейского отделения Фонда Карнеги



Абхазия всегда отличалась активной политической жизнью, но после того, как Россия признала независимость региона и у абхазов возникло ощущение, что в 2008 году была нейтрализована исходящая от Грузии угроза, политическая жизнь стала еще более острой. Политические волнения особенно усилились 2014 году, с отставкой тогдашнего лидера региона Александра Анкваба и назначением досрочных выборов, в результате которых пост де-факто президента занял Рауль Хаджимба. Однако Хаджимба никогда не пользовался большим авторитетом, и в большей степени играл роль арбитра и компромиссной фигуры, чем реального лидера. Именно это и является контекстом нынешнего политического кризиса.



Экстрадиция грузинского бойца в любом случае было бы непопулярным решением, поскольку антагонизм в отношении Грузии является единственным, с чем согласны все политические силы в Абхазии. Тем не менее, я не думаю, что этого непопулярного решения было бы достаточно для отставки Хаджимба. Прибегнув к помощи одной известной фразы Оскара Уайльда, можно сказать, что потеря одного президента может считаться несчастьем, а потеря двух – это уже небрежность. Поэтому я думаю, что Хаджимба, вероятнее всего, уцелеет, но его авторитет еще больше ослабнет.



Олеся Вартанян, аналитик, Международная кризисная группа



Освобождение заключенного было подготовлено очень плохо. Никакая официальная информация не была опубликована, и в СМИ региона быстро распространились противоречивые факты. В случае лучшей доставки этой информации у де-факто руководства было бы намного больше шансов для предотвращения кризиса.



Необходимо отметить, что еще до освобождения заключенного, настроения протеста в Абхазии уже возрастали в достаточной мере. Недовольство населения было вызвано, в основном, провалившимся туристическим сезоном и ростом уровня преступности. Во время моих встреч в Сухуми в августе прошлого года местные политики уже высказывали критику за слабое управление, растущее вмешательство со стороны российских официальных лиц и за отсутствие перспективы реформ. Мало надежд также на экономическое развитие, поскольку финансовая помощь со стороны России сократилась после аннексии Крыма в 2014 году.



Как видно, продолжающийся кризис не будет кратковременным. На это указывает то, что, несмотря на новогодние праздники, по вопросу экстрадиции Лукава в Сухуми прошли самые масштабные акции протеста за последние годы и митингующие не хотели покидать улицы даже тогда, когда к ним с таким призывом обратились авторитетные в обществе люди. Теперь местная оппозиция пытается использовать протест, связанный с освобождением заключенного, в свою пользу. С другой стороны, эта история сделала Хаджимба главной мишенью растущего общественного недовольства. Любой следующий шаг, который он сделает, повлечет серьезное сопротивление и потенциальный протест. Эта ситуация еще больше осложнит ему сохранить поста до конца президентского срока, который истекает в 2019 году.



Георгий Канашвили, исполнительный директор Кавказского дома



Последний кризис в Абхазии имеет глубокие корни, и он берет свое начало в тех проблемах, которые не смогли урегулировать Хаджимба и его предшественники. Среди этих проблем - коррупция, уровень преступности, непотизм, клановое правление и, в целом, неблагоприятная социально-экономическая ситуация в Абхазии.



Хотя сам Хаджимба после своего назначения акцентировал внимание на эти вопросы и общество считало, что он сможет справиться с этими проблемами, на данном этапе, как его сторонники, так и его противники понимают, что он не является той фигурой, которая сможет реализовать важные реформы. Именно поэтому правление Хаджимба представляется в виде еще одного затянувшегося кризиса.



Ничто не исключено, но, по-видимому, Хаджимба преодолеет этот кризис. Однако, несмотря на то, каким образом будет развиваться кризис, стратегическим победителем будет Российская Федерация, так как, чем более уязвимым является абхазское общество, тем больше оно склонно к уступкам в отношении политики и инициативам Москвы. Перманентные, но контролируемые кризисы в Абхазии входят в интересы только России.



Лиз Фюллер, эксперт по вопросам Кавказа



Я думаю, мы должны выделить два основных аспекта в кризисе в Сухуми на прошлой неделе. Первый – это протест общества в связи с передачей Георгия Лукава властям Грузии, и второй, который, я думаю, более важен - это новый подход парламента Абхазии, избранного в марте 2017, к реализации своих конституционных полномочий.



С одной стороны, было понятно, что народ выйдет на улицу, чтобы выразить протест против освобождения грузинского заключенного, осужденного за похищение абхазских официальных лиц и убийство на 20 лет тюремного заключения, даже если некоторые митингующие использовали эти акции только для того, чтобы выразить свой гнев против коррумпированной и недееспособной власти. С другой стороны, среди около 1000 участников протеста были сторонниками правительства, так и оппозиции, что может свидетельствовать о падении опоры Хаджимба.



В то же время, создание парламентской комиссии по оценке легитимности и конституционности решения президента Хаджимба, что последовало за передачей Лукава властям Грузии, стало важным шагом на пути укрепления парламентской демократии, и поэтому это несет гораздо более серьезную угрозу. За последние месяцы проправительственные и оппозиционные депутаты совместно работали над решением социально-экономических проблем в Абхазии. В конце декабря сторонники нынешней власти выступили с инициативой выражения недоверия премьер-министру Беслану Барцыц, но им не хватило двух голосов для принятия решения.









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