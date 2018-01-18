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    СГБ Грузии: В Сухуми пока нет готовности на выдачу Рашида Канджи-Оглы
    18.01.2018
    Одним из главных вопросов встречи в Гали, как и на прежних встречах, было дело убийства Гиги Отхозория. У Ингурского моста заместитель аналитического департамента СГБ Кахабер Кемоклидзе заявил журналистам, что их позиция не изменилась. До сих пор не достигнута договоренность с де-факто властью в связи с передачей Рашида Канджи-Оглы центральной власти Грузии. По словам представителя СГБ, грузинское правосудие осудило эту личность, и работа над вопросом будет продолжаться до тех пор, пока он не предстанет перед грузинским правосудием, и не понесет наказание за совершенное преступление.

    Кахабер Кемоклидзе отметил, что на встрече также рассмотрели и другие важные вопросы. В том числе дело задержанного по обвинению в незаконном пересечении т.н. границы Пааты Рогава, находящегося в драндской тюрьме. По его словам, активно продолжается работа для освобождения заключенного.

    По словам Кахабера Кемоклидзе, на встрече Гали позитивно оценили факты освобождения граждан в последний период.

    Ассоциация молодых юристов Грузии вместе с партнерской организацией, Европейским центром прав человека (EHRAC) обратилась с иском против Российской Федерации в Европейский суд по правам человека по делу Гиги Отхозория.

    Житель Абхазии Рашид Канджи-Оглы объявлен в розыск по красному циркуляру. Сепаратистская власть Абхазии отказывается от передачи Рашида Канджи-Оглы власти Грузии. Грузинский суд приговорил его к пресечению свободы сроком на 14 лет.


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