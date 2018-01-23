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    В деревнях Абхазии будут выбирать президента России
    23.01.2018
    Граждане Российской Федерации, которые проживают на территории оккупированной Россией грузинского региона Абхазия, смогут проголосовать на президентских выборах-2018 на одном из 16 избирательных участков. Об этом журналистам сообщили в представительстве Российской Федерации в Сухуми.

    «Впервые в этот раз они будут открыты в селах Лыхны Гудаутского района, Цандрипш Гагрского района, Дранда Гулрыпшского района, Адзюбжа Очамчирского района, а также в поселке Агудзера Гульрипшского района и городе Новый Афон Гудаутского района», — пояснил источник РИА Новости.

    В Сухуми будут образованы три участка (в двух школах, а также в здании Национальной библиотеки). Кроме того, россияне смогут проголосовать в городах Гагра, Пицунда, Гудаута, Очамчира, Ткварчели, Гали, а также в населенном пункте Бомбора.

    Напомним, большинство жителей оккупированной Абхазии имеют паспорта РФ.


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