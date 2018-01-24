Сбежавшего из рабства в Абхазии задержали на российской границе

24.01.2018 На абхазском участке грузино-российской границы российские пограничники задержали нарушителя, который рассказал, что бежал из рабства.



Как сообщили ТАСС в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю, мужчина пытался незаконно перейти вброд пограничную реку Псоу в районе поселка Нижняя Шиловка.



Задержавшим его пограничникам он рассказал, что год назад он попал в рабство в Абхазии. У него забрали документы и заставили работать на стройке. Сбежать оттуда ему помогли местные жители.



Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконного пересечения границы. Также предстоит установить, соответствует ли действительности рассказ задержанного.









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