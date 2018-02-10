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    В Абхазии похищен капитан турецкого сейнера
    10.02.2018
    Капитана турецкого рыболовецкого сейнера Селима Кайа похитили неизвестные в Очамчири примерно в 20:45 9 февраля, сообщает Спутник-Абхазия со ссылкой на заместителя главы Очамчирского района Славика Кучуберия.

    По его словам Селим Кайа находился в кафе и когда собрался уезжать "попросил одного парня его подвести до порта". Через несколько метров их остановили двое вооруженных людей в масках, выкинули водителя из автомобиля, сами сели в машину и уехали вместе с ним.

    Поиски похитителей и жертвы велись всю ночь. К утру 10 февраля автомобиль был найден по трассе Гали-Очамчира с простреленным лобовым стеклом.

    "В салоне обнаружили ПМ и гильзу от него, лобовое стекло автомобиля было прострелено. Следов крови нигде не было", — отметил Славик Кучуберия.

    Сотрудниками Министерства внутренних дел Абхазии проводится расследование.


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