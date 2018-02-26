GEM Fest готов перебраться в Абхазию

Основатель фестиваля электронной музыки GEM Fest Георгий Сигуа раскритиковал власти Грузии, заявив о готовности в 2018 году провести мероприятие в Абхазии. На своей страничке в Facebook Сигуа перечислил вопросы, которые часто ему задают, и привел на них ответы.



В частности, он развеял сомнения относительно того, что фестиваль может быть сорван: GEM Fest обязательно состоится 9-12 августа в курортной зоне Анаклия-Ганмухури. “Даты уже объявлены и билеты в продаже”, – заявил он.



Говоря о финансировании проекта, Сигуа отметил, что изначально фестиваль создавался с привлечением частных инвестиций, но позже им заинтересовалось и правительство Грузии. В прошлом году оно покрыло 20% расходов, но “исчезло на полпути”.



“Я уже понял, что их “помощь” обходится недешево и поддержка этого правительства – очень ненадежная валюта”.



На вопрос о том, как поступят организаторы фестиваля, если власти не дадут им в аренду землю, Георгий Сигуа заявил: “перейдем в Абхазию и проведем его там”.



Отметим, что, начиная с 2015 года, GEM Fest проводится в курортной зоне Анаклия-Ганмухури на побережье Черного моря (в непосредственной близости от административной границы Абхазии).









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