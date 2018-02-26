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    В мандаринах из Абхазии нашли мраморного клопа
    26.02.2018
    В Россельхознадзоре заявили, что была предотвращена попытка завести из Абхазии в Сочи клопов, способных нанести огромный ущерб сельскому хозяйству.

    Речь идёт о ходе карантийного фитосанитарного контроля в мандаринах, которые пытался перевезти житель оккупированного Россией грузинского региона Абхазии.

    Известно, что в фрукте был обнаружен вредитель, занесённый в единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.

    Специалисты из Россельхознадзора в связи с этим сообщили о том, что коричнево-мраморный клоп может нанести ущерб сельскому хозяйству России до 2 млрд рублей в год.

    Следует отметить, что мраморный клоп уже несколько лет бушует как в Абхазии, так и по всей остальной территории Грузии. Источником его появления специалисты называют лесоматериалы из Китая, которые были завезены в Сочи к Олимпийским играм.




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