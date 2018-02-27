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    Жительница Уфы продавала липовые путёвки в Абхазию
    27.02.2018
    Жительница Уфы выслушает приговор по обвинению в мошенничестве. 41-летняя женщина обманула своих знакомых, пообещав им дешёвые путёвки в оккупированный Россией грузинских регион - Абхазию.

    По версии следствия, в июле прошлого года уфимка рассказала своим приятелям, что у неё есть связи с администрацией одного из районов, и якобы это даёт ей доступ к льготным путёвкам. В действительности реальной возможности достать такие туры у аферистки не было.

    Обещаниям женщины поверили шестеро человек. Со своих клиентов она взяла около 70 тысяч рублей аванса, но похищенные деньги пустила на оплату своих долгов.

    Обвиняемая признала вину в совершении преступления. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.


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