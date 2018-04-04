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    Оккупация территорий Грузии представляет главную угрозу для государства - СГБ
    04.04.2018
    Главной угрозой для государства Грузии Служба госбезопасности (СГБ) называет оккупацию территорий Грузии и существование на оккупированных территориях вооруженных сил России. Об этом говорится в ежегодном отчете СГБ Грузии, представленном парламенту.

    В документе отмечено, что продолжающийся процесс неформальной аннексии оккупированных Абхазии и Цхинвальского региона Российской Федерацией, растущая милитаризация, целенаправленная изоляция оккупированных территорий, незаконные задержания и дискриминация грузинского населения по этническому признаку остаются главным вызовом для Службы государственной безопасности.

    «Главную угрозу для государства Грузии представляют оккупация территорий Грузии и существование на оккупированных территориях вооруженных сил России. Продолжающийся процесс неформальной аннексии оккупированных Абхазии и Цхинвальского региона Российской Федерацией, растущая милитаризация, целенаправленная изоляция оккупированных территорий, незаконные задержания и дискриминация грузинского населения по этническому признаку остаются главным вызовом для Службы государственной безопасности.

    Процессы, развившиеся на оккупированных территориях Грузии, делают очевидным, что власти России поэтапно осуществляют в отношении Абхазии и Цхинвальского региона политику неофициальной аннексии. Ярким примером этого являются шаги по практической реализации т.н. договора о «союзничестве» с оккупированными Абхазией и Цхинвальским регионом… В результате незаконного «референдума», проведенного в оккупированном Цхинвальском регионе 9 апреля 2017 года, название Цхинвальского региона было изменено на «Южная Осетия – государство Алания», подобно одному из субъектов Российской Федерации («Северная Осетия - Алания»), что нацелено на усиление процесса интеграции Цхинвальского региона с Россией и его полное отрывание из государственного пространства Грузии», - говорится в докладе.

    По заявлению Службы государственной безопасности, ситуация на оккупированных территориях указывает на то, что Российская Федерация на

    институциональном уровне постепенно упраздняет т.н. суверенитет Сухуми и Цхинвали.


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