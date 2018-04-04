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    ЕС приветствует мирную инициативу Грузии, Сухуми – против
    04.04.2018
    Верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини поприветствовала мирную инициативу премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, направленную на налаживание отношений с абхазами и осетинами. 4 апреля глава правительства сообщил о подготовке правительством пакета законодательных поправок «Шаг к лучшему будущему», нацеленных на развитие торговли через разделительные линии, предоставление жителям оккупированных регионов возможности получать качественное образование и пользоваться благами евроинтеграции Грузии, к примеру, безвизовым режимом с ЕС.

    Федерика Могерини заявила, что инициативы официального Тбилиси полностью соответствуют политике Брюсселя.

    «Пакет предложений, принятых правительством Грузии, может принести пользу гражданам, проживающим по обе стороны административных границ, путем содействия торговле, образованию и большей мобильности. Эти предложения полностью соответствуют политике Евросоюза по взаимодействию с сепаратистскими регионами Грузии, которая включает в себя несколько текущих проектов ЕС. Мы поддерживаем инициативы, ставящие целью строительство мостов через разделительные линии и решение гуманитарных проблем. Мы с нетерпением ждем дискуссий [по этой теме] в парламенте Грузии и результата этого процесса.

    ЕС подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ, по-прежнему твердо привержен принципам разрешения конфликтов и политике непризнания и включенности Грузии и использует все инструменты, имеющиеся в его распоряжении в рамках всеобъемлющего подхода».

    Инициативу Тбилиси поприветствовали и другие европейские дипломаты. Так, к примеру, посол Германии в Грузии Хайке Пайч назвала решение премьера Квирикашвили смелым и дальновидным шагом. «Как посол страны, которая на протяжении 40 лет была разделена, я приветствую и поддерживаю инициативу, которая будет способствовать улучшению и облегчению условий жизни населения по обе стороны административной границы», – заявила Пайч.

    В Сухуми, однако, не поверили инициативу официального Тбилиси, заявив, что единственным шагом в лучшее будущее будет признание Грузией независимости Абхазии и «построение полноценного межгосударственного диалога». Де-факто глава МИД региона Даур Кове заявил, что альтернативы этому процессу нет.

    «Исчерпав свои ресурсы давления на Абхазию, Грузия в очередной раз решила продемонстрировать мировому сообществу некое подобие дружелюбия в отношении нашего государства, умело маскируя свои истинные намерения под личиной вышеназванных инициатив. В этой связи хотелось бы обратиться к политическому руководству Грузии с предложением о прекращении лжи в угоду своим корыстным политическим амбициям», – заявил Кове.

    Напомним, предложенный правительством Грузии пакет законодательных поправок включает в себя три основных направления:

    - расширение и облегчение торговли через разделительные линии посредством создания новых возможностей;

    - создание благоприятных условий для получения качественного образования и доступ ко всем его ступеням как внутри страны, так и за границей;

    - создание механизмов, дающих абхазам и осетинам возможность пользоваться благами, ставшими результатом развития страны, в том числе на пути евроинтеграции: это право на безвизовые поездки в ЕС, свободная торговля и т. д.


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