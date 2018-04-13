Обвиняемый в изнасиловании Астамур Джопуа осужден на 20 лет

13.04.2018 Обвиняемый в изнасиловании несовершеннолетней девушки Астамур Джопуа осужден на 20 лет, информацию об этом опубликовали на сайте «Генпрокуратуры» Абхазии в пятницу 13 апреля.



"Сухумским районным судом 13 апреля 2018 года завершено рассмотрение уголовного дела и оглашены вводная и резолютивная часть обвинительного приговора, согласно которому, Джопуа Астамур, обвиняемый в совершении изнасилования в отношении заведомо малолетней, угрозе убийством и незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия признан виновным по всем пунктам и статьям обвинения к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 15 000 рублей в доход государства", — говорится в сообщении.



Судом в отношении Джопуа Астамура назначены также дополнительные наказания в виде запрета права занимать должности в системе государственных органов сроком на 3 года, после отбытия основного наказания, также Джопуа Астамур был разжалован и лишен всех воинских званий.



13 июня 2017 года Прокуратурой Сухумского района было возбуждено уголовное дело в отношении Джопуа Астамура 1981 года рождения.



Уголовное дело было возбуждено на основании заявления матери потерпевшей. По ее словам, Астамур Джопуа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожая оружием, привез малолетнюю девочку, 2003 года рождения, на территорию нефункционирующей спортивной базы и, применяя насилие, угрожая убийством, совершил изнасилование.









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