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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Лакербая подтвердил направление абхазских врачей в Тбилиси для обучения работы с реанимобилем

15.04.2018 В связи с распространенной информацией о направлении абхазских врачей в грузинскую клинику для прохождения тренинга на оккупированной территории разразился скандал. Некоторые особо ретивые журналисты и общественные деятели требуют ответа от властей, почему абхазских врачей отправили в Тбилиси на переобучение.



Отвечать на запрос "Нужной газеты" пришлось Зурабу Лакербая, "как учредителю неправительственной организации «Алаша», осуществлявшей проект по оказанию помощи Абхазии в области здравоохранения".



По словам Зураба Лакербая его организация заключила договор с голландской неправительственной организацией специализирующейся на поставках медоборудования о предоставлении современной машины скорой помощи в Абхазию.



«В Абхазии нет специалистов, которые могли бы работать на такого рода оборудовании», – говорит Зураб Лакербая. «К сожалению, голландцы потребовали, чтобы наши медики, которые будут работать на машине скорой помощи ознакомились с ней, посмотрели ее», – говорит Лакербая.



«Насколько мне известно, за последний год у нас в стране было много случаев осложнений при транспортировке тяжелобольных пациентов, в виду отсутствия новейшего медицинского оборудования в машинах скорой помощи. В связи с этим, я счел целесообразным, использовать возможность приобретения такого современного автомобиля для Абхазии».



«Машину доставили в Грузию, в специализированный центр, где есть специалисты, которые хорошо знакомы с этим оборудованием. Учитывая, что в это время в Грузии на лечении находился врач скорой помощи из Абхазии, я пригласил трех медсестер и водителя, для ознакомления с оборудованием в этом специализированном центре. Они ознакомились с работой оборудования, после чего вернулись в Абхазию», – говорит Лакербая.



По его мнению, «те, кто раздувают этот скандал, делают все, чтобы сорвать договоренность о доставке машины в Абхазию. Если машина с оборудованием не поступит в Абхазию, будет очень обидно, так, как этот проект был предусмотрен для нашей страны, которая очень нуждается в такой машине скорой помощи. У нас нет такой медицинской аппаратуры, которая есть в этой машине, стоимость которой вместе с оборудованием составляет более 50 тысяч евро», – говорит Лакербая.



«Если у Абхазии будет высококачественное современное мед оборудование, возможно, что количество людей, выезжающих на лечение в Грузию, начнет значительно уменьшаться!»











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