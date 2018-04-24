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    В Тбилиси похоронят 22 человек, погибших в Абхазии в 90-х годах
    24.04.2018
    В Тбилиси на братском кладбище Дигоми 26 апреля состоится церемония похорон 18 военных и четырех мирных жителей, погибших в ходе боевых действий в Абхазии в 1992-1993 годах. Об этом сообщает министерство по делам беженцев, расселению и вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц.

    Останки погибших уже перевезены из Абхазии на подконтрольную центральным властям территорию, проведена экспертиза для идентификации.

    Гражданская панихида по погибшим начнется 25 апреля с 19:00 в Кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси — Самеба.

    Панихида продлится 26 апреля с 12:00 до 15:00, в 16:00 состоятся похороны. Погибших во время боевых действий в Абхазии предадут земле с воинскими почестями.

    Перевозкой тел погибших граждан Грузии из Абхазии на подконтрольную центральным властям территорию страны занимается Международный комитет красного креста (МККК). Благодаря этой организации на сегодняшний день уже идентифицированы тела 148 человек, и этот процесс продолжается.


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