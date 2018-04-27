Главная| Гражданское Общество| Свидетельства Истории| Этнографический Очерк| Война в Абхазии| Геноцид в Абхазии|

Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Продолжение ползучей аннексии

27.04.2018 В оккупированной Абхазии чиновники марионеточного правительства переходят на осуществление очередных пунктов аннексии, а конкретно, легализации продажи недвижимости иностранцам, чему категорически противилась до последнего времени де-факто власть Абхазии . В связи с этим заместитель председателя Верховного Совета Республики Абхазия Джемал Гамахария сделал заявление:



«В Абхазии продолжается процесс присвоения и уничтожения собственности вынужденно перемещенных лиц и беженцев. Об этом свидетельствует вчерашняя инициатива председателя Сухумского городского т. н. собрания К. Пилия и части его коллег. По мнению некоторых членов городского «собрания», для «оживления экономики» Абхазии необходимо построить жилые дома по улице Чанба и в районе Маяка, чтобы продать их иностранным гражданам. Там же уточняется, какие иностранцы смогут приобрести дома в Сухуми – разумеется, это граждане стран, признавших «независимость» Абхазии.



Без лишних комментариев все становится ясным. Решено передать русским заселенные до 1993 года в основном грузинами улицу Чанба и район Маяка с «пустующими» там сегодня домами. Несомненно, К. Пилия озвучил желание, ставшее требованием государства-оккупанта о предоставлении гражданам России права приобретения в Абхазии недвижимости, по существу же- домов жертв геноцида и этнической чистки. Уже создана соответствующая «законодательная» база. Это – принятый 20 июля 2016 года т.н. народным советом «закон» о приватизации республиканской и муниципальной собственности, четвертая статья которого допускает участие в процессе приватизации иностранных граждан. Только при условии реализации настоящего «закона» Москва предоставит Абхазии обещанную финансовую помощь, которая годами «опаздывает». Как раз этой «помощью» и о продажей грузинских домов гражданам страны-оккупанта собирается оккупационный режим «оживить» экономику Абхазии. Кажется и назначение Г. Гагулия в третий раз председателем де-факто правительства Абхазии служит целям выполнения имперских планов Кремля.



Как видим, Российская Федерация загнала «независимую» Абхазию не только в политический, но и экономический тупик, поставил ее на такой путь «экономического оживления», который приведет Автономную Республику до полной аннексии и завершению навсегда игры о независимости, а абхазский народ – до перерождения. Надеемся, что такая явная опасность хорошо осознана абхазской общественностью. Об этом свидетельствует острая дискуссия, развернувшаяся среди членов Сухумского городского «собрания» при обсуждении вопроса продажи домов иностранным гражданам.



Уверены, что Правительство Грузии, Международные организации обратят должное внимание и дадут адекватную оценку очередной явной попытке посягательства Российской Федерации на собственность вынужденно перемещенных лиц и беженцев из Абхазии, продолжению политики ползучей аннексии».











* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>