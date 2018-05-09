Гражданина России приговорили к пожизненному заключению в Абхазии

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09.05.2018 Сухумским городским судом впервые назначена высшая мера наказания за ввоз и распространение наркотиков



В Абхазии вынесен приговор о пожизненном заключении. "Первой ласточкой" оказался гражданин Российской Федерации Эльдар Мамедов, признаный виновным в незаконном ввозе на оккупированную территорию наркотических средств («метадон»). По данному делу к разным срокам были приговорены еще двое - гражданин РФ Дмитрий Нестерня и Кемал Османов.



Мамедов, Нестереня и Османов были задержаны 22 февраля 2017 года в с. Баслети Сухумского района, по ул. Чанба. Обвиняемые занимались закладками наркотического средства «метадон», которые закреплялись с помощью магнитов на различных металлических поверхностях прилегающих улиц.



По утверждению абхазской "прокуратуры", указанные лица развернули свою деятельность по распространению данного вида наркотика еще с октября 2016 года и охватили города Гагра, Гудаута, Новый Афон, Сухуми и Гульрипшский район.



Согласно вынесенному приговору, Мамедов Эльдар Вахидович приговорен к высшей мере наказания в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.



Нестереня Дмитрий Леонидович, 29.11.1982г.р., приговорен к лишению свободы на срок 18 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 350 тысяч рублей, а Османов Кемал Ахтемович, - к лишению свободы на срок 15 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.



Также приговором суда были конфискованы три сотовых телефона осужденных и транспортное средство марки «ВАЗ-2114» р.з. У763ЕС-123 РФ, используемые при совершении преступлений.











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