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    Гражданина России приговорили к пожизненному заключению в Абхазии
    09.05.2018
    Сухумским городским судом впервые назначена высшая мера наказания за ввоз и распространение наркотиков

    В Абхазии вынесен приговор о пожизненном заключении. "Первой ласточкой" оказался гражданин Российской Федерации Эльдар Мамедов, признаный виновным в незаконном ввозе на оккупированную территорию наркотических средств («метадон»). По данному делу к разным срокам были приговорены еще двое - гражданин РФ Дмитрий Нестерня и Кемал Османов.

    Мамедов, Нестереня и Османов были задержаны 22 февраля 2017 года в с. Баслети Сухумского района, по ул. Чанба. Обвиняемые занимались закладками наркотического средства «метадон», которые закреплялись с помощью магнитов на различных металлических поверхностях прилегающих улиц.

    По утверждению абхазской "прокуратуры", указанные лица развернули свою деятельность по распространению данного вида наркотика еще с октября 2016 года и охватили города Гагра, Гудаута, Новый Афон, Сухуми и Гульрипшский район.

    Согласно вынесенному приговору, Мамедов Эльдар Вахидович приговорен к высшей мере наказания в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.

    Нестереня Дмитрий Леонидович, 29.11.1982г.р., приговорен к лишению свободы на срок 18 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 350 тысяч рублей, а Османов Кемал Ахтемович, - к лишению свободы на срок 15 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.

    Также приговором суда были конфискованы три сотовых телефона осужденных и транспортное средство марки «ВАЗ-2114» р.з. У763ЕС-123 РФ, используемые при совершении преступлений.




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