Пенсионерка лишилась 154 000 рублей, заказав билеты в пансионат Абхазии

Жительница Кирова, которая хотела забронировать путевки в Абхазию, лишилась 154 000 рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД Российской Федерации.
Как сообщает abhazia-news.ru, в конце апреля потерпевшая нашла в интернете сайт пансионата в Абхазии, где предлагали забронировать тур с большой скидкой. Пенсионерка решила оформить путевки для себя и еще для девяти своих родственников. За это она перечислила 154 000 рублей. Но бронь так и не подтвердилась, а после выяснения обстоятельств женщине сообщили, что сайт фейковый.
Пенсионерка обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело.