.: Лента Новостей
  • Пенсионерка лишилась 154 000 рублей, заказав билеты в пансионат Абхазии
  • Квирикашвили: Политика властей в отношении Абхазии и Цхинвальского региона пользуется большой международной поддержкой
  • Гражданина России приговорили к пожизненному заключению в Абхазии
  • В парламентской комиссии обсудили новую мирную инициативу правительства Грузии
  • Жители Гудаутского района при задержании угрожали правоохранителям
  • Софья Кацарава: Мы сделаем все, чтобы достичь мирного урегулирования конфликта
  • Цихелашвили: Мы не можем изменить прошлое, но надо сделать шаги к лучшему будущему
  • Гогуадзе: Наша задача - говорить с населением оккупированных территорий
  • Закареишвили: Хорошее начинание будет погребено в первый же день, если сделать неправильный шаг
  • Совет Европы принял решение в связи с грузинско-российским конфликтом

    •
     
    Пенсионерка лишилась 154 000 рублей, заказав билеты в пансионат Абхазии
    14.05.2018
    Жительница Кирова, которая хотела забронировать путевки в Абхазию, лишилась 154 000 рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД Российской Федерации.

    Как сообщает abhazia-news.ru, в конце апреля потерпевшая нашла в интернете сайт пансионата в Абхазии, где предлагали забронировать тур с большой скидкой. Пенсионерка решила оформить путевки для себя и еще для девяти своих родственников. За это она перечислила 154 000 рублей. Но бронь так и не подтвердилась, а после выяснения обстоятельств женщине сообщили, что сайт фейковый.

    Пенсионерка обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия