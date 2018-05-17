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    Госаудит обвинил Минздрав Абхазии в неправомерном распоряжении госимуществом
    17.05.2018
    Служба государственного аудита обвиняет Министерство здравоохранения Абхазии в неправомерном распоряжении государственным имуществом.

    Согласно заключению финансового аудита, в ходе проведения аудита часть 800 квадратных метров площади, находящейся в пользовании министерства, незаконно занимал один из ЮЛПП департамента охраны окружающей среды и природных ресурсов Автономной республики Абхазии. А также, часть этой же площади незаконно занимала торгово-промышленная палата Абхазии.

    По сообщению Службы аудита, несмотря на рекомендацию, Министерство здравоохранения Абхазии не исправило это нарушение. В результате Служба аудита установила, что имело место неправомерное и нецелевое распоряжение имуществом, находящимся в государственной собственности.

    Ведомство еще раз дает рекомендацию Министерству здравоохранения Абхазии, немедленно осуществить действенные мероприятия для правомерного распоряжения государственным имуществом.




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