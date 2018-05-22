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    Эстонские парламентарии посетят абхазскую линию российской оккупации
    22.05.2018
    Делегация комиссии Рийгикогу по делам Европейского союза находится с визитом в Грузии, где встретится с коллегами из парламента страны и ознакомится с линией оккупации Абхазии.

    По словам председателя комиссии Тоомаса Витсута, из стран восточного партнерства Грузия наиболее близка к Европе, но государству предстоит решить еще множество сложных вопросов.

    "Цель визита делегации – получить информацию о текущей ситуации и перспективах развития в Грузии, – сказал Витсут. – Эстония по-прежнему поддерживает стремления Грузии стать частью Европейского союза и готова делиться любым опытом по проведению реформ и организации административной работы".

    По словам Витсута, в сложившейся ситуации с безопасностью важно, чтобы Грузия продолжила принимать меры для вступления в НАТО. Эстония это всесторонне поддерживает.

    Во вторник делегация комиссии встретится с первым вице-спикером парламента Грузии Тамар Чугошвили, руководителем комитета по интеграции с Европой Тамар Хулордавой и руководителем комитета по иностранным делам Софио Кацарава.

    В среду делегация посетит административную контрольную полосу между Грузией и Абхазией. Члены комиссии также встретятся с заместителем министра иностранных дел Грузии Вахтангом Махароблишвили и директором инфоцентра НАТО и ЕС Нино Болквадзе. Помимо этого, делегацию также примут члены группы парламента Грузии по парламентским связям с Эстонией.

    Делегацией комиссии по делам Европейского союза руководит Тоомас Витсут. В группу также входят Моника Хауканымм, Тармо Круузимяэ, Яак Мадисон и Лийза Овийр.




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