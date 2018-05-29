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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Госдеп США указал на нарушения религиозных свобод в Абхазии и Цхинвальском регионе

29.05.2018 В докладе Госдепартамента США о международной ситуации со свободой религии за 2017 год упоминаются и оккупированные Россией территории Грузии - Абхазия и Цхинвальский регион (бывшая Автономной область Южная Осетия). В документе говорится об ограничениях религиозной деятельности в самопровозглашенных республиках, которые оставались вне контроля центрального правительства Грузии.



Госдепартамент ссылается на данные Госагентства по религиозным вопросам Грузии, согласно которым священнослужители Грузинской православной церкви не смогли провести религиозные службы как в Цхинвальском регионе, так и в Абхазии. В результате грузинские жители вынуждены были выезжать на подконтрольную Тбилиси территорию для совершения религиозных обрядов.



Кроме того, в документе говорится, что в январе 2017 года, расчищая путь для учебного полигона в Абхазии, российские войска снесли здание церкви и разрушили близлежащее кладбище в селе Цебельда.



В докладе упоминается, что 17 октября 2017 года «Верховный суд» самопровозглашенного цхинвальского режима запретил Свидетелей Иеговы как экстремистскую организацию. В Абхазии Свидетели Иеговы остаются запрещенной организацией.



Госдепартамент фиксирует сообщения СМИ, согласно которым религиозные деятели Абхазии прилагали усилия к тому, чтобы сделать церковь региона автокефальной. Некоторые местные религиозные деятели хотят передачи канонической территории Грузинской церкви Русской Церкви, в то время как другие хотели бы передать территорию под окормление Константинопольскому Патриархату. В ноябре ГПЦ и РПЦ объявили о создании рабочей группы для решения спорных вопросов.



Госдеп ссылается также на перепись населения, которая была проведена абхазским де-факто правительством в 2011 году, согласно которому в Абхазии насчитывается 241 000 жителей. Согласно этому опросу, 60% респондентов называют себя христианами, 16% мусульман, 8% - атеистов или неверующих, 8% - приверженцев дохристианской абхазской религии и 1% - это Свидетели Иеговы, иудеи или приверженцы других религий. Остальные 7% не ответили на вопрос.



Согласно переписи населения, которая была проведена цхинвальским режимом, в этом оккупированном регионе насчитывается 53 000 жителей. Оценки показывают, что большинство населения исповедует христианство, за ним следуют ислам и «правая вера» - возрожденная дохристианская этническая религия осетин.









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