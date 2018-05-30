Армения никогда не ставила вопрос открытия железной дороги через Абхазию - Кумсишвили

30.05.2018 На встрече с Николом Пашиняном в расширенном формате рассмотрение вопроса восстановления железнодорожного участка Абхазии не планируется – заявил недавно министр экономики Дмитрий Кумсишвили. По его словам, Армения дружественная страна Грузии.



"На официальных переговорах между Грузией и Арменией армянская сторона ни разу не ставила вопрос открытия железной дороги через Абхазию. Я не присутствовал на таких переговорах. Исходя из этого, у меня и сегодня нет такого ожидания, но я не могу ответить вам за другую сторону. Для нас Армения является другом, соседом, братским государством, с которым у нас есть весьма значительные экономические связи"- заявил Дмитрий Кумсишвили.



Новоизбранный премьер-министр Армении проводит первый официальный визит в Грузии. Никол Пашинян сегодня прибыл в Тбилиси. Члены администрации правительства Армении устроили официальную встречу премьеру, после чего гостя принял его грузинский коллега.



После встречи наедине состоятся переговоры расширенного формата с участием членов правительства двух стран.











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