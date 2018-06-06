Волкер: Всегда есть опасность, что некоторые страны признают т.н. независимость Абхазии и «Южной Осетии»

06.06.2018 Всегда есть опасность, что некоторые страны признают т.н. независимость Абхазии и "Южной Осетии" – заявил бывший посол США в НАТО Курт Волкер в интервью "Голосу Америки".



По словам Волкера, Сирия полностью зависит от Ирана и России, поэтому в интересах России "признание" оккупированных территорий режимом Асада.



"Прежде всего, Сирия полностью зависит от Ирана и России. Касательно России, она старается нагнетать обстановку разными вопросами, будь то использование нервного агента в Великобритании, военная кампания в Сирии, боевое положение в Восточной Украине, или признание в случае Грузии. Всегда есть опасность, что некоторые страны признают т.н. независимость (Абхазии и "Южной Осетии"). Как известно, другие страны, которые зависят от Москвы, или ждут получить что-либо от нее, сделали этот шаг. Одна из них Никарагуа, а также за это заплатили деньги тихоокеанскому острову. Так что, это возможно. Большинство государств не поступит так, поскольку у всех стран есть регион, или часть страны, которая потом захочет отделиться"- заявил дипломат.











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