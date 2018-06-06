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    Желавшая отдохнуть в Абхазии жительница Ульяновска попалась на 37 тыс рублей
    06.06.2018
    В полицию обратилась жительница Заволжского района, которая рассказала стражам порядка, что стала жертвой мошенников. Как выяснилось впоследствии, в середине апреля потерпевшая решила приобрести путевку в один из пансионатов Абхазии.

    В интернете женщина нашла сайт, предлагающий оформить поездку со скидкой 20%, но при стопроцентной предоплате. В итоге пострадавшая забронировала отдых с 4 по 15 июня и на высланные реквизиты перевела 37 644 рубля. А через какое-то время в Сети ей встретилась информация, что сайт, через который она оформляла путевку, является фиктивным и никакого отношения к пансионату он не имеет.

    После этого потерпевшая попыталась связаться с представителями злополучного сайта, но сделать это не удалось.

    По факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


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