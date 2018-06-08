В Абхазии обсуждают дресс-код для туристов

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08.06.2018 В абхазском т.н. парламенте обсуждался вопрос "о вопиющем поведении" отдыхающих, которые ежегодно появляются неподобающим образом одетые в общественных местах этого курортного региона. Обсуждался законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных нарушениях. В частности, было предложено внести дополнение, которое предусматривает штрафные санкции в размере 5-ти МРОТ за появление в общественных местах в купальниках, плавках, шортах и т.д. А за повторное появление в общественных местах в подобном неподобающем виде размер штрафа должен составить от 10-ти до 20-ти МРОТ.



Большинство согласились с утверждением Темура Гулия о том, что даже несмотря на регулярные объявления и постоянные предупреждения, отдыхающие, туристы и многие местные жители Абхазии ходят полураздетые за пределами пляжных территорий, "что вызывает вполне обоснованное негодование населения".



Представитель абхазского лидера Дмитрий Шамба заявил, что принятие подобных решений является прерогативой городских и районных собраний. Но отметил, что лучше бороться с подобными явлениями методами убеждений, а не наложением штрафов.



Ряд абхазских деятелей высказались за необходимость такого законопроекта, но решили, что с принятием данного решения лучше повременить.



В итоге было решено, что необходима установка соответствующих табличек на пляжах и нужно организовать раздачу информационных буклетов на въезде в Абхази. А если в дальнейшем и применять штрафы, то они не должны взиматься с граждан, которые будут замечены сотрудниками правоохранительных органов одетыми неподобающим образом в общественном месте первый раз, им должно выдаваться обычное предупреждение.









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