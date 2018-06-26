«Список Отхозория-Татунашвили» - последуют ли реальные результаты против его фигурантов?

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26.06.2018 Мы не будем жалеть усилий, чтобы у списка Отхозория-Татунашвили была полная поддержка международного содружества и за ее задействованием последовали реальные результаты, — об этом премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил на брифинге в администрации правительства, на котором представил проект постановления правительства о списке Отхозория Татунашвили.



«С вовлечением международных партнеров, мы сделаем все, чтобы у нас была возможность основательного расследования дела Татунашвили и было обеспечено исполнение правосудия в отношении преступников, как убийц Татунашвили, так и Отхозория, и так тех лиц, которые сокрыли это преступление», — заявил премьер-министр.



По его словам, к этому времени в список Отхозория-Татунашвили внесены 33 лица, которые с 1991 года по сегодня совершили разные преступления в отношении граждан Грузии на оккупированных территориях.



«21 марта парламент принял резолюцию, по которой представлен проект постановления правительства и определен список Отхозория-Татунашвили. В этот список внесены обвиняемые и осужденные лица, которых уличили в таких тяжких преступлениях против граждан Грузии на оккупированных территориях, как убийство, похищение, пытки и укрывательство этих преступлений. Пока в список внесены 33 человека, которые с 1991 года по сегодня совершили разные преступления в отношении граждан Грузии на оккупированных территориях. Представленный список не является исчерпывающим, так как правоохранители продолжают расследование в непрерывном режиме и этот список, естественно, может расшириться», — заявил Бахтадзе.



Как отметил премьер, в то же время, правительство определило все те мероприятия, которые должны быть проведены для введения возможных ограничений в отношении лиц, находящихся в списке Отхозория-Татунашвили, международными организациями и странами-партнерами и содействия исполнения правосудия. Также определены государственные ведомства, отвечающие за исполнения, которые должны представить соответствующий отчет парламенту и правительству Грузии.









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