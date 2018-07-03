Три человека погибли в ДТП в Гагрском районе

03.07.2018 Три человека погибли в ДТП в Гагрском районе 3 июля, сообщает "Спутник" со ссылкой на пресс-службу МВД Абхазии.



Авария произошла 3 июля ночью, примерно в 2:30, в Гагрском районе, в поселке Бзыбь, на 34 километре трассы Псоу — Ингур. Водитель не справился с управлением и врезался в дерево. В автомобиле находились четыре человека. Пассажиры скончались на месте, водитель с телесными повреждениями доставлен в Гагрскую ЦРБ. Угроза его жизни миновала, прокомментировали в МВД.



По факту ДТП проводится доследственная экспертиза.









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