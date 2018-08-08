Начинается программа учета и декларирования недвижимости, находящейся на оккупированных территориях Грузии

08.08.2018 Правительство утвердило государственную программу учета и декларирования недвижимости, находящейся на оккупированных территориях Грузии.



Программа определяет порядок и процедуры с целью регистрации прав собственности на недвижимое имущество после полного восстановления юрисдикции Грузии на оккупированных территориях.



Учет недвижимости на оккупированных территориях ведет Национальное агентство публичного реестра.



Осуществлять декларирование недвижимого имущества будет специальная служба Министерства по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии на основании обращений заинтересованных лиц.



Данные для постановки на учет недвижимости будут пересланы в Национальное агентство публичного реестра в течение месяца после заполнения декларации. Постановка недвижимости на учет Национального агентства публичного реестра является основанием для регистрации указанного имущества в Публичном реестре после полного восстановления юрисдикции Грузии на оккупированных территориях. Любая сделка с поставленной на учет недвижимостью до ее регистрации является недопустимой. Вместе с тем, постановка на учет имущества не порождает права требования компенсации от государства.



Данная программа не распространяется на недвижимость в административных границах деревни Переви муниципалитета Сачхере, а также на физических лиц, которые получили нейтральное удостоверение личности и/или нейтральный заграничный паспорт.



Указ правительства «О мероприятиях в целях декларирования и учета недвижимости на оккупированных территориях Грузии» был опубликован «Законодательном вестнике Грузии» сегодня, 8 августа и вступил в силу с момента публикации.









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