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    Российские оккупанты на 6 часов задержали покойника на Ингурском мосту
    21.08.2018
    В пятницу, 17 августа на центральном мосту Ингури российские оккупанты в течение 6 часов задержали покойника. Близкие семьи покойника заявили DFWatch, что причиной задержания было отсутствие документа, поскольку ранее сухумский режим объявил недействительными т.н. красные паспорта.

    "Сначала у нас требовали документ, потом сказали, что не могут пропустить нас без специального приказа министра, потом пришлось принести из Зугдиди справку о смерти, и в конечном итоге нас пропустили за 5 000 российских рублей (190 лари)"- сказали родственники покойного.

    Покойный Е.Г. был уроженцем Гальского района. В Зугдиди он находился для лечения тяжелой болезни.


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