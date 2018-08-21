Официальный Тбилиси обвиняет Москву в провокации

Официальный Тбилиси говорит о содействии с российской стороны в установлении контактов оккупированных регионов Грузии с Северной Кореей, и называет это "провокационной политикой России". Так внешнеполитическое ведомство Грузии отзывается на оформление т.н. договора о сотрудничестве между де-факто торгово-промышленной палатой оккупированной Абхазии, и аналогичным ведомством Народной демократической Республики Кореи.



"Одним из значимых приоритетов Министерства иностранных дел Грузии является последовательное проведение политики непризнания. Внешнеполитическое ведомство немедленно реагирует на попытку установления незаконных контактов оккупационными режимами России заграницей, и осуществляет деятельность с целью превенции рисков признания.



На этот раз Москва старается содействовать незаконным контактам оккупационных режимов в Пхеньяне. Это является частью российской провокационной политики, которая служит попытке легитимации незаконной оккупации неотделимых регионов Грузии.



Внешнеполитическое ведомство посредством дипломатических каналов находится в постоянном контакте со странами партнерами, чтобы можно было миновать такие попытки незаконных контактов"- заявили "Акценту" во внешнеполитическом ведомстве Грузии.



Напомним, что де-факто торгово-промышленная палата оккупированной Абхазии оформила двухстороннее соглашение о сотрудничестве с аналогичным ведомством Народной Демократической Республики Кореи.











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