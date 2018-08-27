.: Лента Новостей
  • Россия не даст Абхазии возможность развиваться - Тамар Чугошвили
  • В Абхазии из гранатомета обстреляли «вора в законе» Пызу
  • В Вене состоялась выставка работ молодых художников на тему Абхазии
  • Габния покинул пост «вице-президента» марионеточного режима Абхазии
  • Официальный Тбилиси обвиняет Москву в провокации
  • Российские оккупанты на 6 часов задержали покойника на Ингурском мосту
  • Российские предприниматели устроили разборки из-за отеля в Абхазии
  • Академический ансамбль песни и танца Абхазии провел концерт в Батуми
  • Предложение Шамбы является очередной ловушкой России против Грузии - Дмитрий Шашкин
  • Абхазы объявили советские паспорта недействующими

    •
     
    В Вене состоялась выставка работ молодых художников на тему Абхазии
    27.08.2018
    В столице Австрии Вене состоялась выставка под названием "Мы рисуем Абхазию". Ученики Молодежного центра художественной школы экспромтом создали работы на тематику Абхазии, которые будут изданы альбомом.

    В проект включились также подростки, проживающие на оккупированных территориях, которые на бумаге оживили Абхазию, увиденную собственными глазами. В то же время четыре дня проводились мастер-классы в воскресной школе землячества. Сегодня в воскресной школе открыли грузинский уголок.

    Директор Национальной библиотеки парламента Грузии Георгий Кекелидзе передал землячеству в Вене книги.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия