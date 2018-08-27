В Вене состоялась выставка работ молодых художников на тему Абхазии

27.08.2018 В столице Австрии Вене состоялась выставка под названием "Мы рисуем Абхазию". Ученики Молодежного центра художественной школы экспромтом создали работы на тематику Абхазии, которые будут изданы альбомом.



В проект включились также подростки, проживающие на оккупированных территориях, которые на бумаге оживили Абхазию, увиденную собственными глазами. В то же время четыре дня проводились мастер-классы в воскресной школе землячества. Сегодня в воскресной школе открыли грузинский уголок.



Директор Национальной библиотеки парламента Грузии Георгий Кекелидзе передал землячеству в Вене книги.











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