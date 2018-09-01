Житель Абхазии изнасиловал гражданку РФ в Гудауте

23 августа 2018 года прокуратурой Гудаутского района возбуждено уголовное дело по обвинению Амирджаняна Геворга Сереановича 1985 года рождения в изнасиловании гражданки РФ, имя которой не называется.



Амирджанян Г.С. подозревается в том, что 23 августа 2018 года примерно в 03.30 мин в с. Лыхны Гудаутского района управляя автомашиной ВАЗ 2114 и следуя с пассажиркой (гражданкой РФ 1995 года рожденияю) со стороны поста ГАИ «Бамбора» в сторону с. Лыхны, отвез потерпевшую на берег моря, где против воли последней, нанеся ей удар рукой по голове изнасиловал ее, после чего отобрав у нее деньги в сумме 3000 рублей и страховой полис скрылся.



Амирджанян Г.С. был задержан и водворен в ИВС. В отношении Амирджаняна избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Потерпевшая направлена на медицинское обследование и депонирована. (допрос потерпевшего/свидетеля в суде с участием защитника и прокурора).



Расследование уголовного дела поручено следователю Гудаутской районной прокуратуры.









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