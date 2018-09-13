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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Евросоюз осудил ситуацию с правами человека на оккупированных территориях Грузии

13.09.2018 В связи с 10-летней годовщиной российско-грузинского конфликта делегация ЕС в Совете Европы распространяет специальное заявление.



Документ подписывают Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Молдова, Монако, Монтенегро, Норвегия, Македония, Сан-Марино, Украина и Грузия. Об этом сообщает сегодня Общественное телевидение Грузии.



ЕС выражает возмущение из-за незаконного российского военного присутствия в регионах Грузии — в Абхазии и Южной Осетии, военных учений и усиления инфраструктуры.



Согласно заявлению, признание Россией независимости Южной Осетии и Абхазии указывает на то, что Россия не уважает суверенитет соседей, территориальную целостность и основанную на правилах международную систему.

ЕС призывает Российскую Федерацию полностью выполнить соглашение от 12 августа 2008 года, принятое при посредничестве Евросоюза и полностью выполнить меры от 8 сентября 2008 года. ЕС также призывает Россию обеспечить допуск миссии наблюдателей ЕС в эти регионы.



ЕС выражает глубокое возмущение ухудшением положения в связи с правами человека в регионах Грузии — Южной Осетии и Абхазии. Отдельно в заявлении делегации ЕС отмечены убийства Арчила Татунашвили и Гиги Отхозория.



«ЕС требует надлежащего расследования трагической смерти Арчила Татунашвили и восстановления справедливости по делу об убийстве в мае 2016 года Гиги Отхозория. Безнаказанность вызывает глубокое возмущение», — говорится в заявлении.



ЕС обеспокоен и так называемым усилением процесса «бордеризации» и многими другими нарушениями, в том числе тех, что касаются свободы передвижения, свободы жизни и имущества, а также ограничения обучения на родном языке. В заявлении Европейского союза также говорится о проводимых Грузией реформах и о мирной инициативе, разработанной правительством Грузии «Шаг к лучшему будущему».



Вместе с тем, в заявлении Евросоюза отмечается, что в течение 10 лет Грузия укрепила свои институты и осуществила реформы с точки зрения усиления демократической стабильности. ЕС приветствует мирную инициативу правительства Грузии – «Шаг к лучшему будущему» и выражает сожаление в связи с тем, что Россия, так же как и участники из Сухуми и Цхинвали, отказываются участвовать в обсуждении вопроса беженцев и вынужденно перемещенных лиц в рамках Женевских международных переговоров. Евросоюз напоминает, что мандатом переговоров этот вопрос определен среди главных.









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