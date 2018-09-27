Главная| Гражданское Общество| Свидетельства Истории| Этнографический Очерк| Война в Абхазии| Геноцид в Абхазии|

Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Цихелашвили: 25 лет прошло с «хроники объявленной русификации»

27.09.2018 Правда нас сегодня многое отдаляет друг от друга, в первую очередь искусственные баррикады и отчуждение, однако нас много чего нас объединяет и это мы должны искать не только в прошлом, — об этом государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили заявила у мемориала героям, погибшим за единство Грузии на площади Героев.



«25 лет прошло с того прискорбного конфликта, который не должен был происходить, и у которого нет победителей ни со стороны грузин, ни абхазов. Это является ни чем иным, как хроникой объявленной русификации. 25 лет – очень много для жизни одного человека и многие люди и сегодня живут этой болью. Эта боль не стихла и нам, как грузинам, так и абхазам, одинаково больно, тем людям, которые потеряли близких, кто изгнан из собственных домов или тем, кто находится в своих домах в условиях российской оккупации, однако у них отобрали перспективу будущего, развития и надежду», — отметила Кетеван Цихелашвили.



По ее словам, несмотря на искусственные барьеры, нас многое объединяет с гражданами, живущими на оккупированных территориях.



Правда нас сегодня многое отдаляет друг от друга, в первую очередь искусственные баррикады и отчуждение, однако нас много чего нас объединяет и это мы должны искать не только в прошлом. В первую очередь, это – будущее и наш общий интерес больше не оказаться вовлеченным в провокацию и иметь мирное будущее», — заявила Кетеван Цихелашвили.



В связи с 25-летней годовщиной падения Сухуми, в честь памяти погибших в Абхазской войне 27 сентября государственные флаги Грузии приспущены по всей территории страны.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>