Пограничная служба Молдовы не впустила в страну делегацию оккупированной Абхазии

25.10.2018 Пограничная служба Молдовы не пустила в страну делегацию оккупированной Абхазии. Информацию об этом распространяют молдавские и российские СМИ



Делегация марионеточного режима Абхазии, которую возглавлял т.н глава районной администрации Гудауты Руслан Ладария, направлялась в непризнанное Приднестровье для участия в торжественном мероприятии. Вместе с Ладария в составе делегации находился представитель непризнанного Приднестровья в оккупированной Абхазии Гарри Купалба.



Абхазская делегация направлялась в город Дубоссары на праздничные мероприятия.









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