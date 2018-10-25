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    Пограничная служба Молдовы не впустила в страну делегацию оккупированной Абхазии
    25.10.2018
    Пограничная служба Молдовы не пустила в страну делегацию оккупированной Абхазии. Информацию об этом распространяют молдавские и российские СМИ

    Делегация марионеточного режима Абхазии, которую возглавлял т.н глава районной администрации Гудауты Руслан Ладария, направлялась в непризнанное Приднестровье для участия в торжественном мероприятии. Вместе с Ладария в составе делегации находился представитель непризнанного Приднестровья в оккупированной Абхазии Гарри Купалба.

    Абхазская делегация направлялась в город Дубоссары на праздничные мероприятия.


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