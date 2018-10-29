Освобожден похищенный в Сухумском районе Геннадий Саная

Освобожден российский бизнесмен Геннадий Вальтерович Саная, похищенный в Сухумском районе 24 августа 2018 года



«23 октября 2018 года в ходе проверки оперативной информации был обнаружен Саная Геннадий Вальтерович, который был похищен неустановленными лицами 24 августа 2018 года в Сухумском районе. Потерпевший незамедлительно был обследован врачами, по результатам обследования установлено, что состояние его здоровье удовлетворительное, опасности для жизни нет», - говорится в сообщении абхазской прокуратуры



Напомним,, что 24 августа 2018 года прокуратурой Сухумского района было возбуждено уголовное дело по факту похищения Саная Г.В., 1943 года рождения.









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