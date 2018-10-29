.: Лента Новостей
  • Сухумский режим практически упраздняет пенсию большинству жителей Гали
  • Освобожден похищенный в Сухумском районе Геннадий Саная
  • Пограничная служба Молдовы не впустила в страну делегацию оккупированной Абхазии
  • У самозванцев «автокефалистов» Абхазии нет поддержки Вселенской Патриархии - Вселенский патриарх
  • Самолет ВВС США RC-135V провел разведывательный полет у абхазского участка побережья Грузии
  • Россия проверяет готовность своих военных, дислоцированных в оккупированной Абхазии
  • Как абхазы принуждали грузин праздновать их «победу»
  • ПАСЕ требует «неограниченного доступа» наблюдателям по правам человека в оккупированных регионах Грузии
  • Оценки сопредседателей Женевских международных дискуссий о последнем раунде переговоров
  • МИД Грузии распространяет заявление в связи с 45-ым раундом Женевских переговоров

    •
     
    Освобожден похищенный в Сухумском районе Геннадий Саная
    29.10.2018
    Освобожден российский бизнесмен Геннадий Вальтерович Саная, похищенный в Сухумском районе 24 августа 2018 года

    «23 октября 2018 года в ходе проверки оперативной информации был обнаружен Саная Геннадий Вальтерович, который был похищен неустановленными лицами 24 августа 2018 года в Сухумском районе. Потерпевший незамедлительно был обследован врачами, по результатам обследования установлено, что состояние его здоровье удовлетворительное, опасности для жизни нет», - говорится в сообщении абхазской прокуратуры

    Напомним,, что 24 августа 2018 года прокуратурой Сухумского района было возбуждено уголовное дело по факту похищения Саная Г.В., 1943 года рождения.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия