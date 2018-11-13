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    Половина Абхазии погрузилась во тьму
    13.11.2018
    Примерно в 18 часов на высоковольтной линии Очамчира-200 произошла авария. На некоторое время город Сухуми, Сухумский, Гудаутский, Гагрский, частично Очамчирский и Гульрипшский районы остались без электроэнергии.

    «Место обрыва пока не обнаружено. Работы ведутся под личным контролем гендиректора «Черноморэнерго». Все бригады задействованы. Прилагается максимум усилий для решения проблемы оперативно и в кратчайшие сроки», - сообщают абхазские СМИ.

    По информации пресс-службы «Черноморэнерго», к 18.30 подача электроэнергии в восточную часть страны полностью была восстановлена. На данный момент без света остаются частично город Сухуми, Гудаутский и Гагрский районы.




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